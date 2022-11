Eine Krumbacher Weltreise durch den Weltladen

Plus Fairer Handel ist das tragende Konzept für den Krumbacher Weltladen. Wie fairer Handel weltweit vielen Menschen hilft.

Nepal, Ghana, Äthiopien, Mexiko, Italien: Der Gang durch den Krumbacher Weltladen, er ist eine Art Weltreise. Die Produkte (von Schokolade, Kaffee, Wein bis hin zu Textilien) sind fair produziert und gehandelt. Auch die Organisationsform ist eine besondere. Träger des Weltladens ist der Verein Solidarität Eine Welt Krumbach. Seit Kurzem ist der Weltladen in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße untergebracht. Der Umzug aus dem Bereich unweit des Marktplatzes habe sich schon jetzt bewährt, berichten der Vorsitzende Reinhold Glogger und die stellvertretende Vorsitzende Angelika Hosser im Gespräch mit unserer Redaktion.