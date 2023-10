Eine Lesung, die ein besonderes "Hochgefühl" vermittelt

Autor Achim Bogdahn hat die höchsten Berge alle 16 Bundesländer bestiegen. Nun ist er beim Literaturherbst in Krumbach zu Gast.

Von seinen Berg-Erfahrungen und –Erlebnissen auf seiner Deutschlandreise berichtet bei einer Vhs-Veranstaltung und im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes der bekannte BR-Radiomoderator Achim Bogdahn. Die Veranstaltung (Buchtitel „Unter den Wolken“) findet statt am Sonntag, 22. Oktober 2023 im Saal des Gasthofes Munding in Krumbach, Augsburger Straße 40. Beginn ist um 19.30 Uhr.

BR-Radiomoderator Achim Bogdahn hat sich auf eine Reise durch Deutschland gemacht, um die höchsten Berge aller 16 Bundesländer zu erklimmen. Eigentlich interessiert er sich nicht fürs Wandern, aber als er von „Brocken-Benno“ hört, der im hohen Alter noch regelmäßig den Berg im Harz besteigt und damit sogar im Guinnessbuch der Rekorde verzeichnet ist, hat auch Bogdahn die Abenteuerlust gepackt. Er lädt bekannte Menschen aus den jeweiligen Regionen ein, ihn zu begleiten – von Bremen mit Henning Scherf bis zur Zugspitze mit Felix Neureuther.

Bogdahn nutzt intensiv öffentliche Verkehrsmittel

Unterwegs ist Achim Bogdahn nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, übernachtet wird auch nicht in Hotels, sondern bei meist wildfremden Menschen auf dem Sofa. Aus all diesen wunderbaren und zum Teil skurrilen Begegnungen mit Prominenten und Nicht-Prominenten ist ein Buch entstanden, ein Buch über Deutschland, über Begegnungen und Gespräche, über Menschen und über das Leben – mit vielen Umwegen, Anekdoten und Exkursen.

Achim Bogdahn wurde 1965 in Erlangen geboren, wuchs in München auf und arbeitet als Radiomoderator beim BR. Er hat in München, Berlin und Glasgow Evangelische Theologie studiert, war Sänger der Band Isar 12, er ist glühender Fan des TSV 1860 München (weswegen in seinem Pass der Künstlername „Sechzig“ steht). Er hat als Schauspieler gearbeitet („Trautmann“), er ist geprüfter Fußball - Schiedsrichter, er spricht ein bisschen Dänisch und er liebt es, mit dem Zug zu fahren. "Unter den Wolken" ist sein Debüt. (k)