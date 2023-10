Eine Person wird nachts bei Streit vor Krumbacher Gaststätte verletzt

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Streit vor einer Krumbacher Gaststätte gesehen haben. Ein 36-Jähriger wurde nach einem Schlag verletzt.

In der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr ist der Polizei eine Streitigkeit mit mehreren Personen vor einer Gaststätte in der Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach mitgeteilt worden. Hier soll laut Polizeibericht unter anderem eine Person durch einen Schlag mit einer Glasflasche verletzt worden sein. Bei Eintreffen der Streife war der Geschädigte nicht mehr vor Ort, auch ein Großteil der am Streit beteiligten Personen hatte sich bereits entfernt. Schließlich konnte der Aufenthaltsort des Geschädigten durch eine Polizeistreife ermittelt und dieser angetroffen und befragt werden. Durch den Schlag wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter wurden eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)