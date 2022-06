Krumbach

vor 32 Min.

Eine riesige 31-Kilo-Goldmünze gab es in Krumbach zu sehen

Die größte Goldmünze Europas war am Montag in der Raiffeisenbank in Krumbach ausgestellt. Unser Bild zeigt von links Helmut Graf, Johannes Gess und Dr. Uwe Bergold.

Plus In der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach war die größte Goldmünze Europas ausgestellt. Was Gold in der Krisenzeit zum großen Thema macht.

Von Peter Bauer

Sozusagen ein „Hauch Hollywood“ in Krumbach. „Goldfinger“ und „James Bond“: Auch diese Stichworte fallen immer wieder, als die Menschen auf diese Münze blicken. 31 Kilogramm pures Gold mit einem Durchmesser von 37 Zentimetern und zwei Zentimetern Dicke. Am Montag war die Riesengoldmünze Big Phil in der Krumbacher Zentrale der Raiffeisenbank Schwaben Mitte zu sehen. Dabei wurde auch deutlich, dass viele die Sehnsucht nach finanzieller Sicherheit in der Krise auch mit Gold verbinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen