Eine schwäbische Reise beim Krumbacher Literaturherbst

Plus Beim Krumbacher Literaturherbst halten Marianne Günl und Nikolaus Maucher einen Vortrag über die Mundart in der Region, der einer Reise gleicht.

Das Schwäbische ist mehr als ein Dialekt. Natürlich. Geprägt von der Landschaft, den Lebensbedingungen, den Menschen an sich, hat sich eine ganz eigene, oft tiefgründige, ja, durchaus philosophisch angehauchte Literatur und Poesie entwickelt, gemischt mit einer guten Portion hintersinnigem Humor. Wo genau sich die Mundart verorten lässt, hat der Dichter Isidor Held (Gumpenweiler) geklärt: „Solange das teure Haupt ‚Grend‘ heißt, wo der Fuß bis zur Hüfte reicht, wo’s Zügle pfeift um halb Drei.“