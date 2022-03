Krumbach

vor 11 Min.

Eine "spielerische" Botschaft gegen Kriege: "Spielzialist" stellt Brettspiele vor

Plus Aus aktuellem Anlass beleuchtet der Krumbacher "Spielzialist" Marc Hettich heute kooperative Spiele - Serie (4).

Von Marc Hettich

Kriege, Kämpfe und Konflikte sind häufige Themen in Brettspielen. Aus aktuellem Anlass setzt der "Spielzialist" im Spiegel des aktuellen Weltgeschehens auf die friedlichste Variante, Brettspiele zu erleben: Heute schauen wir uns vier kooperative Brettspiele an. Dabei treten die Spieler nicht wie sonst üblich im Ringen um die meisten Siegpunkte gegeneinander an. Vielmehr ziehen alle an einem Strang: Gemeinsam gilt es, ein vorgegebenes Ziel zu erreichen und das Spiel zu besiegen.

