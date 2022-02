Krumbach

vor 49 Min.

Eine Traditionsmetzgerei in Krumbach setzt auf vegane Produkte

Plus Johannes und Benedikt Diem wollen mit veganen Feinkost-Konserven in ihrer Metzgerei auf etwas radikal Neues setzen. Was sich die Krumbacher davon versprechen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Auffallend anders sehen sie aus, die sechs Dosen, die das bisher eher traditionell ausgerichtete Angebot an Feinkost-Konserven der Firma Diem nicht nur erweitern, sondern revolutionieren sollen. Waren die bisherigen Diem-Produkte überwiegend in einem bodenständig-satten Grün gehalten, so soll das zarte Violett der neuen Produktserie auf den ersten Blick erkennen lassen, dass es sich um etwas radikal Neues handelt. Wenn sich eine Metzgerei mit langer Tradition, bekannt auch für ihre Fleisch- und Wurstkonserven, dem Wunsch der Konsumenten nach veganen Produkten öffnet, dann will dieser Schritt gut überlegt und sorgsam vorbereitet sein, erklärt Johannes Diem.

