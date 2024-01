Krumbach

07:00 Uhr

Eine Triathletin verrät, wie selbst Sportmuffel motiviert bleiben

Plus Wer keine Lust auf Joggen hat, soll etwas anderes probieren - so einfach kann es laut der Krumbacherin Rebecca Schorer sein. Wie Neujahresvorsätze erhalten bleiben.

Von Mira Herold-Baer

Ganz sicher, in diesem Jahr soll alles anders werden: mehr Joggen, mehr Boxen, mehr Yoga. Wie jedes Jahr wurden auch heuer zum Jahreswechsel nicht nur Glückwünsche, sondern auch gute Vorsätze ausgetauscht. Eher suboptimal, wenn mit den vorbeiziehenden Tagen auch die Motivation immer mehr schwindet. Bei nassem und kaltem Wetter ist das heimische Sofa halt doch gemütlicher. Da kann die erfolgreiche Triathletin Rebecca Schorer helfen - zumindest mit Tipps zum Überwinden des inneren Schweinehunds, der einen auf das Sofa statt in die Laufschuhe treibt. Denn diese Tage gebe es bei ihr auch, gesteht die Krumbacherin und Sportlerin des Jahres 2023 der Stadt Memmingen.

Wem es schwerfällt, sich zu motivieren, der sollte zunächst die Wahl der Freizeitaktivität überdenken. Egal, ob Schwimmen, Fußball oder Leichtathletik. Spaß soll es machen. Am besten sei es, erst mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Das ist Rebecca Schorer auch in ihrem Beruf als Sportlehrerin wichtig. Als Referendarin an der Grundschule in Mindelheim möchte sie den Kindern möglichst viele Einblicke in die breite Palette der Sportarten geben. Das gilt auch für sie selbst: Es gibt kaum eine Disziplin, die Rebecca Schorer nicht ausübt. Warum? "Weil es mir einfach Spaß macht", antwortet die 24-jährige Krumbacherin schulterzuckend.

