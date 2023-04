Krumbach

24.04.2023

Einmaliges Projekt: Neubau einer Wohnanlage in Krumbach kann beginnen

Plus Ein Firmenteam plant, baut und verkauft neun Wohneinheiten in der Burgauer Straße in Krumbach. Warum sich der Bürgermeister darüber freut.

Von Hans Bosch

Neun komfortable Wohnungen, aufgeteilt in einen Neubau und ein von Grund auf saniertes Wohnhaus umfasst das Vorhaben, das vom Günzburger Bauunternehmen Bendl als Investor und Bauherr sowie von der Krumbacher PS Finanz GmbH unter dem Projektnamen Duoliving in der Burgauer Straße gebaut wird. Letztere zeichnet für die Realisierung, das Konzept, den Verkauf der Wohnungen und die spätere Hausverwaltung verantwortlich. Zuständig für die Planung ist das Architekturbüro Birgit Dreier in Krumbach. Ein solches Teamwerk wird nach Aussagen der Firmenleitungen erstmals in der Kammelstadt praktiziert.

Baulücke in Krumbach wird geschlossen

Wichtige Daten dieses Projekts wurden beim Spatenstich bekannt, dem schon in den kommenden Tagen der Baubeginn folgen soll. Für Bendl-Geschäftsführer Peter Finkel ist es der zweite Bau in Krumbach, einem Standort, an dem sein Unternehmen in nächster Zeit gerne weitere Aufträge folgen lassen will: "Wir freuen uns, wenn wir hier in Zukunft verstärkt aktiv sein können." Gleichfalls freudig gestimmt zeigte sich Bürgermeister Hubert Fischer, werde mit diesem Neubau doch eine bisherige Baulücke im engeren Zentrumsbereich geschlossen. Für ihn ist dieses Vorhaben "ein mutiges Objekt", besonders in einer Zeit, in der die Politik in Berlin "lediglich philosophiert" wie der Wohnungsbau weiter gefördert werden könne.

