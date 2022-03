Krumbach

05:56 Uhr

Ekin Deligöz und ihr Arbeitsalltag zwischen Krieg und Pflegenotstand

Plus Die politische Arbeit von Staatssekretärin Ekin Deligöz ist derzeit vom Krieg in der Ukraine geprägt. In Krumbach spricht sie über ihren Besuch im DRW in Ursberg und den Hausärztemangel.

Von Peter Bauer

Eine neue Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk: Das war eines der Themen beim Besuch von Ekin Deligöz, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, im Ursberger DRW. Deutlich wurde dabei auch, wie der Ukraine-Krieg derzeit auf eine beklemmende Weise alles andere überschattet. Doch auch die schwierigen lokalen und regionalen Themen beschäftigen die heimische Bundestagsabgeordnete der Grünen nach wie vor intensiv: Da sind beispielsweise der sich zuspitzende Hausärztemangel, die Probleme in der Pflege und die Dauerdebatte um die neue Schnellbahntrasse im Landkreis. Im Gespräch mit unserer Redaktion skizziert sie einen möglichen Lösungsansatz im Hausärztebereich.

