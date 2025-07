Elf Frauen schließen erfolgreich den Kurs zur Hospizbegleitung in Krumbach ab

Die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach und Umgebung e. V. lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Regelmäßig bietet der Verein deshalb Kurse für die Ausbildung zur Hospizbegleiterin oder zum Hospizbegleiter an. Zwischen Dezember 2024 und Juli 2025 hatten sich elf Frauen dieser Aufgabe gestellt und erhielten kürzlich ihre Zertifikate – für den erfolgreichen Abschluss des „Befähigungskurses für die ehrenamtliche Sterbebegleitung in einem ambulanten Hospizdienst“, so der offizielle Titel. In einer Andacht in der Kapelle der Klinik Krumbach fand der Kurs seinen würdigen Abschluss. Pfarrerin Christa Auernhammer, Mitglied des Vorstands, ging in ihren Texten auf das Thema „Rose“ ein, so in einer Ode von Andreas Gryphius („Wie eine Rose blühet, wenn man die Sonne siehet, …“), und in der Lesung aus dem Buch Jesus Sirach („Ihr werdet wachsen wie die Rosen.“). In ihrer Ansprache verglich sie die Menschen mit Rosen: „Gott hat jeden von uns schön gemacht wie eine Rose. Und er möchte, dass wir uns entfalten mit allen guten Anlagen, die er uns mitgegeben hat.“ Mit dem Zertifikat erhielt jede Absolventin auch eine weiße Hospizrose. Für die musikalische Begleitung sorgte das ehemalige Vorstandsmitglied Günter Heigenmooser an der Orgel. Der entspannten Feier ging ein halbes Jahr intensiver Arbeit voraus. In sechs Wochenendmodulen (Freitagnachmittag und Samstag ganztägig), einer Praktikumsphase und vier Abendveranstaltungen wurde erläutert und eingeübt, was Sterbende brauchen. Dabei galt es auch, die eigenen Positionen zu hinterfragen. Unterstützt wurde die Kursleiterin Johanna Nientiedt mit Referaten aus dem Bereich des Vereins. Aktiv waren hier die Vorsitzende der Hospizinitiative, Dr. Anneliese Hösch, die hauptamtlichen Einsatzleitungen Monika Drexler und Erwin Übelhör sowie die nebenamtlichen Einsatzleitungen Edith Hechtl und Diana Kühnel. Alle Teilnehmerinnen fühlten sich gut vorbereitet, sodass das Schlusslied der Andacht, „Und so geh nun deinen Weg“ mit Leben gefüllt werden kann.

