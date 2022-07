Julius (11) spendet seine Haare - vielleicht bekommt sie ein krankes Kind

Plus Der elfjährige Krumbacher Julius Simon hat seine Haare mehr als drei Jahre wachsen lassen, um sie dann zu spenden. Warum das nicht immer ganz einfach war.

Julius Simon mit ist mit seinem freundlichen Gesicht und seinem Lächeln ein ganz normaler, elfjähriger Bub. Doch in einer Sache unterscheidet er sich von seinem Klassenkameraden der 5. Klasse Realschule: Julius Simon trägt lange Haare, und das schon seit Jahren. Seine Mutter, eine gelernte Friseurin, unterstützt ihn in seiner individuellen Entscheidung, die er seit Februar 2019 noch weiter intensiviert hat. Damals nämlich hat er von der Möglichkeit erfahren, seine Haare zu spenden und war sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt.