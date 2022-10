Autozulieferer Borgers insolvent: Werke in Krumbach und Ellzee betroffen

Der Firma Borgers ging es schon länger nicht mehr gut. Jetzt hat der 1866 gegründete Autozulieferer Insolvenz beantragt - betroffen ist auch Borgers Süd.

Der nordrhein-westfälische Autozulieferer Borgers hat Insolvenz angemeldet. Davon sind auch die Werke in Krumbach und Ellzee betroffen. Das hat das Amtsgericht Bielefeld mitgeteilt. Das Traditionsunternehmen mit mehr als 6000 Mitarbeitern steckt seit Jahren in der Krise. Borgers produziert unter anderem Verkleidungen und Isolationen für Fahrzeuge. Volkswagen zählt zu den größten Kunden der Firma.

Insgesamt rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Werken im Kreis Günzburg beschäftigt. Borgers Süd ist nach dem Dominikus-Ringeisen-Werk somit der größte Arbeitgeber im südlichen Landkreis.

Energiepreise machten auch Borgers zu schaffen

Der Geschäftsbetrieb soll so reibungslos wie möglich fortgeführt werden, wie die Firma in einer ersten Mitteilung schreibt. Damit bewahre die Borgers Group sich alle Optionen, die Gesamtsanierung der Unternehmensgruppe zu ermöglichen. Vorstand und Geschäftsführung haben die Belegschaft zunächst schriftlich informiert. "Die gestiegenen, schwer kalkulierbaren Energiepreise und hohe Materialkosten haben die Restrukturierungserfolge der vergangenen Monate und Jahre egalisiert und kurzfristig zu außergewöhnlichen Ertrags- und Liquiditätseinbußen geführt", teilt Borgers weiter mit.

Der vorläufige Insolvenzverwalter, Frank Kebekus, führt aus: „Mit meinem Team werde ich mich im Interesse der Gläubiger und Beschäftigten dafür einsetzen, diesem über 150 Jahre alten Traditionsunternehmen eine Perspektive zu erarbeiten. In ersten Kontaktaufnahmen wurde zu verstehen gegeben, dass zahlreiche Kunden die Geschäftsbeziehungen mit Borgers fortsetzen wollen.“

Bei Borgers Süd gab es Anfang 2022 Gespräche, um Standorte zu sichern

Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete zuletzt mit knapp 1900 Mitarbeitenden in Deutschland und rund 2700 Beschäftigten in Polen, in Schweden, in Spanien, in Tschechien, im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China einen Jahresumsatz von rund 650 Millionen Euro. Die Gesellschaften und Standorte außerhalb Deutschlands sind von dem beantragten Verfahren nicht unmittelbar betroffen. Für sie wurde kein Insolvenzantrag gestellt.

Die Geschäftsführung von Borgers in Krumbach hat schon Anfang des Jahres dringenden Handlungsbedarf gesehen, um die Standorte zu sichern. Das berichtete der Geschäftsführer im Februar 2022 im Gespräch mit unserer Redaktion. Es liefen Gespräche mit dem Betriebsrat und der zuständigen Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Diese mündeten damals in einen „Standort- und Zukunftssicherungstarifvertrag". Doch das scheint die Werke im Kreis Günzburg nicht gerettet zu haben.