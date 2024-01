Krumbach, Ellzee

So läuft der Autoneum-Umzug nach Ellzee

Der Automobilzulieferer Borgers Süd mit Standorten in Ellzee (Bild) und Krumbach war im Januar von der Schweizer Autoneum-Gruppe übernommen worden. Jetzt wird der Standort in Krumbach dicht gemacht.

Plus Von einem "positiven Auftragsbestand" spricht Autoneum und von einer "normalen Fluktuation". Mitte 2024 soll der Umzug vollzogen sein. Was dann in Krumbach passiert.

Besser entwickelt als noch zu Beginn des Jahres 2023 prognostiziert habe sich das vergangene Jahr für Autoneum mit den Standorten in Krumbach und Ellzee. "Wir verzeichnen einen positiven Auftragsbestand", teilt Communications Manager Joachim Urra mit. "Generell sehen wir eine gute Nachfrage nach Truck-Produkten, mit Schwankungen der Abrufzahlen, die für die Branche jedoch völlig normal sind." Wie berichtet, soll die Produktion künftig am Standort Ellzee gebündelt, der Krumbacher Standort geschlossen werden. Wie es mit dem Umzug läuft, wie die Personallage aussieht – und was mit der Fläche in Krumbach künftig passieren könnte.

Optimiert und modernisiert werden können die Produktionsprozesse durch die Bündelung in Ellzee, gleichzeitig könne die Infrastruktur verbessert werden, so Autoneum. "Damit sind wichtige Voraussetzungen geschaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunft unseres Standorts nachhaltig zu sichern", wie Urra mitteilt. Doch wie zukunftsfest ist der Standort? Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass ein Teil der Krumbacher Borgers-Mannschaft nach der Übernahme von sich aus gegangen sei. Autoneum teilt mit: "Von April bis Dezember 2023 verzeichneten wir eine 'normale' Fluktuation, die dem Industrie-Durchschnitt entspricht." Weder durch die Übernahme noch durch den Umzug sei ein besonderer Effekt zu beobachten. Alle Stellen wurden oder werden, so das Unternehmen, derzeit wieder besetzt. Geschäftsführer und Plant Manager sei nach wie vor Markus Reichmann (seit Juni 2021).

