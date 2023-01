Krumbach, Ellzee

Trotz Kauf durch Schweizer Konzern sind nicht alle Borgers-Arbeitsplätze sicher

Plus Borgers Süd scheint vorerst gerettet: Doch wie geht es jetzt weiter? Die Schweizer Firma Autoneum gibt Antworten zur Zukunft der Standorte in Krumbach und Ellzee.

Von Sophia Huber, Oliver Wolff

Es war der vergangene Freitagabend, als das Schweizer Unternehmen Autoneum die Vereinbarung zur Übernahme des Automotive-Geschäfts von Borgers unterzeichnete. Die Nachricht, dass die Firma samt der bayerischen Standorte in Krumbach und Ellzee, übernommen wird, wurde am Montagmorgen bekannt. Viele Beschäftigte aus der Region sind erleichtert. Sie wurden über Live Calls über die Übernahme informiert. In Ellzee sind derzeit 451 Mitarbeitende, in Krumbach 294 Mitarbeitende beschäftigt. Doch dabei wird es nicht bleiben.

