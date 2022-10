Krumbach/Ellzee

vor 52 Min.

Warum es für Borgers trotz Insolvenz hoffnungsvolle Signale gibt

Plus Mit kurzfristigen Entlassungen ist offensichtlich nach dem Borgers-Insolvenzantrag nicht zu rechnen. Wie Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer die Lage bewertet.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Der Vater in der Montage, seine Tochter im Büro - es sind auch solche Lebenslinien, die ahnen lassen, warum Borgers Süd immer wieder als Familienunternehmen bezeichnet wird. Nicht wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit Jahrzehnten in den Werken in Ellzee oder Krumbach beschäftigt - und für so manchen ist es nach 2010 die zweite Insolvenz, die sie erleben müssen. Die Stimmung war gedrückt, als sie in einer Videokonferenz in Ellzee über die aktuelle Entwicklung informiert wurden. Doch in dieser Konferenz gab es auch hoffnungsvolle Signale.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

