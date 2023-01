Krumbach/Ellzee

18:00 Uhr

Was die Borgers-Übernahme durch einen Schweizer Konzern für die Region bedeutet

Plus Die Firma aus Winterthur spricht von einer "langfristigen Perspektive" für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Welche Themen der Arbeitnehmerseite jetzt wichtig sind.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Der Vater für Borgers auf Montage, die Tochter im Büro: Es sind auch solche Lebenslinien, die andeuten, warum Borgers immer wieder als Traditions- und Familienunternehmen mit großer Bedeutung für die Region bezeichnet wird. Für das gesamte Unternehmen Borgers zeichnet sich nun eine Zukunftsperspektive ab, die Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer als "sehr positiv" bezeichnet. Die Firma Borgers wird sozusagen komplett vom Schweizer Automobilzulieferer Autoneum (Winterthur) übernommen. Die Belegschaft des Firmenbereichs Borgers Süd (Standorte in Ellzee und Krumbach) wurde am Montagnachmittag in Ellzee im Rahmen einer Videoschaltung sowie durch einen Aushang über die aktuelle Entwicklung informiert. In einem Aushang bei Borgers Süd spricht die Firma Autoneum von einer "langfristigen Perspektive" für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen