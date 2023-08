Krumbach

18:00 Uhr

Ende August ist in Krumbach wieder Bartholomämarkt

Plus Hinweise auf den beliebten Krumbacher Bartholomämarkt gibt es schon im 14. Jahrhundert. Reges Treiben herrschte einst auch bei den Fruchtmärkten.

Von Manfred Keller

Alle Jahre wieder steht am letzten Sonntag im August für Krumbach der Bartholomämarkt im Kalender. Heuer trifft dies auf den 27. Tag des Sommermonats. In Krumbach ist besagter Bartholomämarkt – auch in Zeiten allgemeiner Umbruchstimmung noch der „Markt der Märkte“. Aus guter Tradition gewachsen, ist der „Barthlmämarkt“ dem Zeitgeist trotzend wohl der Hauptmarkt in Krumbachs Innenstadt schlechthin.

Dies lässt durchaus Rückschlüsse auf das Alter dieses Markttreibens zu, denn immerhin gibt es einige Hinweise darauf, dass der Krumbacher Barthomomä-Markt so alt ist wie das Krumbacher Marktrecht an sich. Zurück ins 14. Jahrhundert, wo sich den Aufzeichnungen zufolge bereits um den „Barthlmämarkt“ reges Handels- und Gewerbetreiben entwickelte; hinzu kamen die berühmten Flachs-, Leinwand- und Garnmärkte, noch bedeutender waren die Krumbacher Fruchtmärkte.

