Er leitete lange das AEL in Krumbach: Johann Huber wird 70

Plus 18 Jahre lang war Johann Huber Präsident des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach. Am Samstag hat er Geburtstag.

Seit mittlerweile fast fünf Jahren genießt Johann Huber den Ruhestand. Am Samstag feiert der langjährige Präsident des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben seinen 70. Geburtstag. "Die Wertschätzung gegenüber Johann Huber bei den Kolleginnen und Kollegen ist nach wie vor sehr groß", sagt der jetzige Amtsleiter und Nachfolger Christian Kreye.

Johann Huber ist tief mit dem ländlichen Raum verwurzelt. In Langenhaslach aufgewachsen, kennt er die Eigenheiten, Bedürfnisse und Herausforderungen ländlicher Regionen und seiner dort lebenden Menschen quasi von Kindheit an. Er studierte Geodäsie an der Technischen Universität München. 1982 legte er die Große Staatsprüfung für den höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und für den höheren Flurbereinigungsdienst in Bayern ab.

Die Ernennung zum Präsidenten war der Höhepunkt von Johann Hubers beruflicher Laufbahn

Nach Beginn seiner Berufslaufbahn in Krumbach prägten Tätigkeiten als Referent im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und in der Bayerischen Staatskanzlei die weiteren Berufsjahre. Die Berufung zum Leiter der damaligen Direktion für Ländliche Entwicklung Krumbach und Ernennung zum Präsidenten dieser Mittelbehörde war die Krönung seiner beruflichen Laufbahn.

In seiner Amtszeit wurde insgesamt weit über 1000 Projekte mit einer Fördersumme von rund 200 Millionen Euro eingeleitet. Er hat die bodenordnerischen Möglichkeiten der Flurneuordnung weitergeführt, die Dorferneuerungen ausgebaut und interkommunale Projekte der schwäbischen Gemeinden unterstützt. "Johann Huber ist das Gesicht der Ländlichen Entwicklung in Schwaben und hat sie jahrzehntelang maßgeblich geprägt", betonte Hubert Bittlmayer, Amtschef im Landwirtschaftsministerium, bei der Verabschiedung von Huber im Jahre 2018. Langweilig ist dem ehemaligen Amtsleiter im Ruhestand nicht. Seit 1989 ist er unter anderem Kirchenpfleger der Pfarrei St. Martin in Langenhaslach. Unter seiner Regie erhielten die Pfarrkirche, der barocke Pfarrhof und der Pfarrstadel eine umfassende Sanierung.

