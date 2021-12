Gustav Baader war Krumbachs fotografisches Gedächtnis

Plus Gustav Baader (1874 bis 1929) war Krumbacher „Stadtphotograph“ und Fotopionier gleichermaßen. Für seine Arbeit war seine „Laborkutsche“ eine geradezu geniale Erfindung.

Pfarrer Sebastian Kneipp um 1890 zu Gast in Krumbach, die Belegschaft der Krumbacher Firma Landauer 1880, das Hochwasser des Jahres 1926? Wir hätten von all dem buchstäblich kein Bild. Wichtige Jahrzehnte der Geschichte Krumbachs – sie wären ohne die Aufnahmen von Gustav Baader (1874 bis 1929) für uns nicht vorstellbar. Baader war gewissermaßen Krumbachs „fotografisches Gedächtnis“. Sein Archiv, aufbewahrt vom Krumbacher Fotografen Robert Weiß – es ist ein großer historischer Schatz für Krumbach.