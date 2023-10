Erfolgreiche Krumbacher Stadtradler auf der KRU geehrt

Die Krumbacher Stadtradler erradeln 60.000 Kilometer. Das Team der Bio-Biker und Peter Bauer als Einzelradeler stehen ganz oben auf dem Treppchen.

In drei Wochen eineinhalbmal die Erde umrunden? Mit dem Fahrrad? Das geht: Wenn die an der Aktion Stadtradeln teilnehmenden Radler-Teams und Soloradler ihre erstrampelten Kilometer in die gesamte Aktions-Bilanz einbringen. Für Krumbach war die von Birgit Baumann seitens der Stadtverwaltung organisierte erstmalige Teilnahme der Stadt an der Aktion Stadtradeln eine Premiere. Bei dem seit 2008 bundesweiten Wettbewerb treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radförderung kräftig in die Pedale. Die fleißigsten Stadt-Radelnden und die aktivsten Radler-Teams wurden im Rahmen der KRU im Gastrozelt von Bürgermeister Hubert Fischer geehrt.

In den ersten drei Juliwochen sind über 277 radelnde Krumbacher in die Pedale getreten. Krumbach wurde aktivste Newcomer-Kommune im Landkreis Günzburg.

Billenhauser Radler auf dem dritten Platz

Den dritten Platz in der Teamwertung belegten die Stadl-Radler aus Billenhausen, die als Gruppe 5676,1 Kilometer erstrampelt haben. Den zweiten Platz erreichte das Krumbacher Radler-Team Therapie und Training Scharpf mit 6073,2 gemeinschaftlich erradelten Kilometern. Ganz oben aufs Treppchen schafften es die Biobiker, die auf 6311 geradelte Kilometer kamen.

Unter den Stadtradler-Solisten haben es fünf „Einzelkämpfer“ auf die Leistung über 1000 Kilometer geschafft: Also auch hier jeweils einmal die Kilometerleistung von Krumbach aus etwa bis nach Rom. Die fünf herausragenden Spitzenradler sind Hans Riess, Ewald Przygoda, Reinhard Micheler, Horst Konrad und Peter Bauer („der radelnde MN-Redaktionsleiter“), der mit 1143,6 Kilometern den ersten Platz belegte. Unter den Stadträten hat Sebastian Kaida mit 985,5 Kilometern den ersten Platz erreicht.

