Erfolgreiche Teilnahme der FOSBOS Krumbach bei „Jugend Creativ“

Unter dem diesjährigen Motto „Wie verändert Digitalisierung unser Leben?“ haben Schülerinnen und Schüler der FOSBOS Krumbach am internationalen Kreativwettbewerb „Jugend Creativ“ teilgenommen und beeindruckende Kunstwerke geschaffen. Kürzlich fand in der Aula der Schule eine feierliche Vernissage statt, in der die Projektbeiträge präsentiert und die Gewinnerinnen des Schulwettbewerbs geehrt wurden.

Emily Sausenthaler, Schülerin der Klasse 12cSF, wurde mit ihrem herausragenden Kunstwerk mit dem Titel „Stille Anwesenheit“ zur Siegerin des Schulwettbewerbs gekürt. Ihre Arbeit wird nun für den Landesentscheid in München weitergeleitet. Den zweiten Platz belegte Laura Vulpius, deren Kunstwerk „Der Griff nach Freiheit“ ebenfalls große Anerkennung fand und als Farbdruck ausgestellt wird. Alle im Rahmen des Wettbewerbs entstandenen Kunstwerke sind im Schulhaus der FOSBOS Krumbach im Rahmen einer kleinen Ausstellung zu besichtigen.

Kunstwerke: Emily Sausenthaler und Laura Vulpius begeistern beim Wettbewerb

In ihrer Laudatio lobte Sabine Turek, Prokuristin der Raiffeisenbank Schwaben Mitte, die Originalität und das Engagement der Schüler: „Die Kreativität und der Ideenreichtum, den die Schülerinnen und Schüler hier gezeigt haben, sind beeindruckend. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie sich mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung auseinandersetzen.“ Turek überreichte den beiden Siegerinnen einen Sachpreis und sicherte der Schule Unterstützung für ihre kreative Arbeit zu: Unter anderem sollen neue Kunstmaterialien wie Staffeleien und Leinwände angeschafft werden, um auch im nächsten Jahr wieder am Wettbewerb teilnehmen zu können.

Der Wettbewerb „Jugend Creativ“ wird seit über 50 Jahren von den Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ausgerichtet und fördert die künstlerische Entwicklung junger Menschen. Er ermöglicht ihnen, ihre Arbeiten auf regionaler, nationaler und sogar internationaler Ebene zu präsentieren. Die Initiative ermutigt Kinder und Jugendliche, sich mit wichtigen Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Ein Blick in die Zukunft Schulleiter Christian Hofrichter zeigte sich begeistert von den Beiträgen der Schüler: „Die Kunstwerke unserer Schüler zeigen eindrucksvoll, wie tief die Digitalisierung in alle Lebensbereiche vordringt und gleichzeitig neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Ich bin begeistert von der Originalität und dem Engagement, mit dem unsere Schüler das Thema angegangen sind.“ Die FOSBOS Krumbach blickt gespannt auf den Landesentscheid in München und hofft, dass das Siegerbild auch dort Anerkennung finden wird. (AZ)