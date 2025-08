Erfolgreicher Abschluss an der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe

Im Landkreis Günzburg gibt es 61 frisch ausgebildete Pflegekräfte. Sie bekamen an der Berufsfachschule für Pflege des Dominikus-Ringeisen-Werks in Krumbach ihre Zeugnisse überreicht. 13 Schüler haben die dreijährige Pflege-Ausbildung bestanden, 48 Absolventen durchliefen die einjährige Ausbildung in Pflegefachhilfe. Mit dem erfolgreichen Abschluss haben die Absolventinnen und Absolventen einen wichtigen Schritt in einen Beruf getan, der angesichts des demografischen Wandels wichtiger denn je ist. So betonte es auch Schulleiterin Andrea Lutz in ihrer Abschlussrede in der Krumbacher Kirche St. Michael. Sie erinnerte daran, dass Pflege mehr denn je zentrale gesellschaftliche Verantwortung bedeute und wünschte den Abschlussjahrgängen Mut zur Empathie, zu Respekt, Achtsamkeit, Ehrlichkeit und Verantwortung. Diese Werte seien neben aller fachlichen Kompetenz unverzichtbar beim Umgang mit Menschen in der Pflege. Eine Auszeichnung für besondere Leistungen in der dreijährigen Ausbildung erhielten Julia Schüller (Notendurchschnitt 1,16), Anna-Katharina Albustin (2,0), und Luca Kassulke (2,08). In der Pflegehelferausbildung schnitten Christine Freisingen (1,0), Christian Wanner (1,4), Sabina Trompeta (1,6), Sandra Marconi (1,4), Kinga Wozniak (1,6) und Emily Kuen (1,8) am besten ab. Schulleiterin Andrea Lutz gab einen erfreulichen Ausblick: Auch für das kommende Schuljahr ist das Interesse am Pflegeberuf ungebrochen. Für die einjährige Helferausbildung haben sich 64 Frauen und Männer angemeldet. Für die generalistische, dreijährige Ausbildung sind 32 Anmeldungen eingegangen. Das sei eine hoffnungsvolle Perspektive für die Pflege von morgen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!