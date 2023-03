Erinnerung an die Menschen, die 1942 in den Tod geschickt wurden

Plus Am 1. April 1942 wurden die noch in Krumbach lebenden Juden deportiert und ermordet. Mit einer Veranstaltung möchte der Heimatverein ein Zeichen setzen.

"Vier Jahre, gerade einmal vier Jahre": Ganz leise spricht Dr. Peter Mesko, als er auf die Gedenktafel für die Anfang April 1942 aus Krumbach deportierten und ermordeten Juden blickt. Auf der Tafel steht auch der Name von Josua Goldberg. Er könnte heute 85 Jahre alt sein, vielleicht von einem erfüllten Leben erzählen. Doch er durfte sein Leben nicht leben, Josua Goldberg starb mit vier Jahren. 1942 wurden er und 13 weitere Krumbacher Juden von den Nazis umgebracht. Daran möchte der Krumbacher Heimatvereins mit einer Gedenkveranstaltung am kommenden Sonntag, 2. April, ab 14 Uhr erinnern.

Initiiert haben die Veranstaltung Dr. Peter Mesko und Franziska Scheule-Walter, die beide im Krumbacher Heimatverein aktiv sind. An den Holocaust und das Ende der jüdischen Kultur in Krumbach wird in der Stadt seit Jahrzehnten auf eine vielfältige Weise erinnert. 1971 wurde in dem Bereich, in dem sich einst die Synagoge befand, ein Gedenkstein aufgestellt. 2004 errichtete der Heimatverein ein Denkmal, das an die 1938/39 zerstörte Synagoge erinnert. 2014 wurde dieses Denkmal auf Initiative des damaligen Stadtrats Willi Kielmann und mit Unterstützung des Heimatvereins durch eine Gedenktafel mit den Namen und dem Alter aller 14 Deportierten ergänzt. Aber eine Gedenkveranstaltung zum Tag der Deportation gab es bislang nicht.

Der Stadtrat Ichenhausen gedachte vor Kurzem der 1942/43 aus Ichenhausen deportierten 122 Menschen. Auch der Krumbacher Heimatverein möchte mit seiner Veranstaltung am Sonntag ein besonderes Zeichen des Gedenkens setzen. Nach der Begrüßung durch Dr. Peter Mesko wird Krumbachs 2. Bürgermeister Gerhard Weiß sprechen. Es folgt eine Ansprache von Hermann C. Bredl, dem Antisemitismus-Beauftragten der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg. Es wird auch eine "Gedenkstille" geben, durch die Franziska Scheule-Walter mit moderierenden Worten begleitet. Die Stadt hat das Denkmal für die Synagoge zur Veranstaltung neu in Weiß streichen lassen. Während der Gedenkveranstaltung werden auch Porträts der Deportierten zu sehen sein.

Johanna Oettinger im Alter von ca. 14 Jahren. Sie wurde 1942 aus Krumbach deportiert und ermordet. Das Bild wurde vermutlich im Sommer 1939 aufgenommen. Foto: Archiv Auer

Franziska Scheule-Walter hofft, dass sich aus dem besonderen Geist dieser Veranstaltung eine Botschaft der Menschlichkeit weiterentwickelt. Weitere Veranstaltungen könnten in den nächsten Jahren folgen. Auch bei den Friedensgebeten in der Krumbacher Maria-Hilf-Kirche könne das Thema eine Rolle spielen.

Erinnerung an die jüdische Kultur in Krumbach: Darum kümmert sich der Heimatverein bekanntlich seit vielen Jahren. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei die Arbeit von Herbert Auer, bekannt sind seine Führungen im jüdischen Friedhof in Hürben. Aus Altersgründen gebe Auer diese Aufgabe an Erika Spielvogel ab, erklärt Franziska Scheule-Walter.

Das Ende der jüdischen Kultur in Krumbach: Herbert Auer und Beate Hamp-Wohllaib haben es in der 2019 vom Krumbacher Heimatverein herausgebrachten Dokumentation „Unbekannt verzogen“ ausführlich beschrieben. Die Juden werden nach den Novemberpogromen 1938 systematisch „ghettoisiert“. Sie müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen und werden in sogenannte „Judenhäuser“ eingewiesen. Im Krumbacher Ortsteil Hürben gibt es in der Augsburger Straße 13 (heute Heinrich-Sinz-Straße 13), in der Hohlstraße 3-5 und in der Brühlstraße 3 (damals Synagogengasse 3 und israelitisch-deutsche Volksschule, auch die Wohnung der Familie Goldberg, 1971 abgerissen) sogenannte „Judenhäuser“.

Johanna Oettinger wohnte in der Krumbacher Hohlstraße

In der Darstellung von Herbert Auer und Beate Hampp-Wohllaib sind auch Porträts der Deportierten zu sehen. Beispielsweise von Johanna Oettinger. Sie wächst im Haus in der Hohlstraße 3-5 auf. Aber was bedeutet das Wort „aufwachsen“ in dieser Zeit. Ein Foto, vermutlich 1939 aufgenommen, zeigt die 14-jährige Johanna. Es scheint ein warmer, schöner Sommertag zu sein. Johanna trägt ein helles, kurzärmliges Kleid. Man ahnt, wie sich Johanna für den unbekannten Fotografen „ins Bild stellt“. Doch ihr Blick wirkt abwesend, sie lächelt nicht. Johanna Oettinger (geboren am 17. Mai 1925) wird im April 1942 mit ihrer Familie (Vater Isaak, Mutter Sidonia und ihr drei Jahre älterer Bruder) in das von Nazideutschland besetzte Polen deportiert und ermordet – mit 16 Jahren. Vater Isaak Oettinger hatte 1938 seinen Textilgroßhandel zwangsweise an seine ehemaligen Mitarbeiter Riedmiller und Spaun übergeben müssen.

Der 1. April 1942 ist ein Mittwoch. Frühmorgens gegen 5.30 Uhr werden die 14 noch in Krumbach verbliebenen Juden unter der Leitung eines Gendarmeriekreisführers aus ihren Häusern und durch die Karl-Mantel-Straße Richtung Bahnhof getrieben. Unter ihnen ist auch der stark gehbehinderte Isaak Oettinger. Er wird mit Schlägen zum schnelleren Gehen angetrieben. Sie kommen in das Ghetto Piaski bei Lublin im vom Nazireich seit 1939 besetzten Polen. Wenig später werden sie in den umliegenden Vernichtungslagern umgebracht. Auf der Gedenktafel steht unter den Namen der Ermordeten „Möge ihr Tod den Lebenden stets eine Mahnung sein“. Das ist eine zentrale Botschaft des kommenden Sonntags.