Heftige Regenfälle gingen am Sonntagabend in Krumbach nieder. Diese waren so stark, dass die Kanalisation das Wasser nicht mehr ganz fassen konnte. Die Folge: Vielfach wurden Keller überflutet, aber auch Straßen standen teils unter Wasser. Für Autofahrer war die Sicht erheblich eingeschränkt. Die Krumbacher Feuerwehr hatte 27 Einsätze.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis