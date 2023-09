Ermittlungen wegen Beleidigung eines Nachbarn in Krumbach

Wegen einer nächtlichen Nachbarschaftsstreitigkeit am Montagfrüh kurz nach Mitternacht musste die Polizei in Krumbach ausrücken.

Im Rahmen einer Nachbarschaftsstreitigkeit kam es in der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach am Montag kurz nach Mitternacht zu mehreren Beleidigungen durch einen 43-jährigen Mann. Das berichtet die Polizei.

Hintergrund war offenbar, dass sich der 43-Jährige laut gegenüber seinem unter ihm lebenden Mitbewohner verhalten hat, sich ausfällig ihm gegenüber äußerte, als der Mitbewohner ihn ansprach. Bei Eintreffen der gerufenen Polizeistreife wurde keine Ruhestörung mehr festgestellt. Die Ermittlungen dauern hierzu noch an, so die Polizei. (AZ)