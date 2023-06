Erst Ruhestörung, dann Polizisten in Krumbach mit Besenstiel bedroht

Ein stark alkoholisierter Mann hört bei sich zu Hause laut Musik. Als die Polizei eintrifft, eskaliert die Situation. Die Nacht verbringt der Mann in einer Zelle.

Am Mittwochmorgen gegen 1.20 Uhr ist die Polizei Krumbach wegen Ruhestörung in die Nattenhauser Straße gerufen worden. Dort trafen die Polizeibeamten auf einen 38-jährigen Mann, der in seiner Wohnung sehr laut Musik hörte. Er verhielt sich ihnen gegenüber unkooperativ und aggressiv, drehte die Musik zunächst jedoch leiser. Als die Beamten etwas später wieder wegen Ruhestörung zu der Adresse gerufen wurden, forderten sie den Mann auf, seine Musikanlage ganz auszuschalten.

38-jähriger Krumbacher stark alkoholisiert

Dagegen weigerte er sich und äußerte Drohungen gegenüber den Beamten. Nach einem freiwilligen Alkoholtest stellte sich der 38-Jährige als stark betrunken heraus. Nach erneuten Beleidigungen und Drohungen mit einem Besenstiel fesselten die Beamten den Mann und nahmen ihn bei der PI Krumbach in Gewahrsam. Weder der 38-jährige Mann noch die Polizeibeamten wurden bei dem Vorfall verletzt. (AZ)