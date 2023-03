Es geht los mit den Bauarbeiten an der Krumbacher Grundschule

Plus Der einstige Eingangsbereich der Krumbacher Grundschule ist abgerissen. Die Stadt Krumbach investiert rund fünf Millionen Euro in einen neuen Schulanbau.

Die Grundschule in Krumbach wird ihr Gesicht verändern. Die Arbeiten dazu, die einen Kostenumfang von rund fünf Millionen Euro haben, haben bereits begonnen. In einem ersten Schritt ist der ehemalige Eingangsbereich abgerissen worden. Der rechtwinklig zum Schulgebäude stehende Bau hatte beidseitig vom Schulhof aus Treppen, die ins Erdgeschoss führten, auch eine Hausmeisterwohnung war dort einst untergebracht. Die Außentreppen hatten alljährlich als beliebter Aufstellungsplatz für Einschulungsfotos gedient. Viele Krumbacher werden sich daran erinnern.