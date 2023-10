Es kracht dreimal: Polizei meldet Verkehrsunfälle in Krumbach

Die Polizei berichtet von drei, kürzlich ereigneten Verkehrsunfällen in Krumbach. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen.

Am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr ereignete sich in der Ferdinand-Reiß-Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 4500 Euro. Zur Unfallzeit wollte laut Polizeibericht ein 58-Jähriger mit seinem Pkw rückwärts aus dessen Hofeinfahrt fahren. Er übersah dabei einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr diesen an.

Am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von circa 4000 Euro. Zur Unfallzeit rangierte ein 28-Jähriger mit seinem Sattelzug, um an eine dortige Laderampe zu gelangen. Hierbei streifte er einen geparkten Pkw.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.55 Uhr ereignete sich in der Nassauer Straße in Krumbach ein Unfall mit einem Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Eine 70-Jährige befuhr laut Polizei mit ihrem Pkw die Nassauer Straße in südlicher Fahrtrichtung. An einem ordnungsgemäß geparkten Pkw wollte sie vorbeifahren. Aufgrund von Gegenverkehr scherte sie zu früh ein und touchierte dabei den geparkten Pkw. (AZ)