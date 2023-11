Krumbach

vor 2 Min.

Essen geht durch den Magen: Über die Qualität der Lebensmittel

Plus Die Autorin Katarina Schickling spricht im Rahmen ihrer Lesung im Krumbacher Stückwerk über das wohl wichtigste Grundbedürfnis der Menschheit.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Beim Einkauf alles richtigmachen, das wollen wohl die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber so einfach ist das nicht: Die vielen Siegel und Labels auf den Waren können schnell verwirren. Kürzlich stellte die Autorin Katarina Schickling im Krumbacher Stückwerk im Rahmen des Literaturherbsts ihr neuestes Buch vor, dazu hat der Weltladen eingeladen. Das Buch „Mein Lebensmittel-Kompass“ ist ihr sechstes, mit diesem will Schickling Verbrauchern durch den Dschungel der Lebensmittelkennzeichen leiten.

Katarina Schickling wurde 1967 in Stuttgart geboren. Heute lebt sie mit ihren beiden erwachsenen Kindern in München. Sie ist Dokumentarfilmerin, Ernährungsexpertin und Autorin. Als Nahrungsmittelexpertin wird sie oft in Funk und Fernsehen zurate gezogen. Mit Tim Mälzer etwa, dem bekannten TV-Koch, hat sie schon des Öfteren zusammengearbeitet.

