Exzellente Abiturergebnisse am Simpert-Kraemer-Gymnasium

Die Schülerinnen und Schüler am SKG in Krumbach schneiden heuer hervorragend ab. Viermal gibt es die Traumnote 1,0.

Abschlussnote 1,0: Am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach haben dieses Traumziel beim Abitur 2024 insgesamt vier Schülerinnen erreicht. Das kann sich sehen lassen. Insgesamt haben in diesem Schuljahr 98 Teilnehmende erfolgreich das Abitur abgelegt. Dazu haben sie sich im April und im Mai drei schriftlichen Prüfungen und zwei Kolloquien gestellt. Und die Anstrengungen der Absolventinnen und Absolventen haben sich gelohnt, wie das herausragende Gesamtergebnis zeigt.

Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach: 38 Schüler haben ein Einser-Abi

38 Prüflinge haben die Eins vor dem Komma, davon 18 Schülerinnen und Schüler die Note 1,5 oder besser. Die 1,1 und die 1,2 gab es fünfmal und, wie schon erwähnt, viermal die 1,0. Der Gesamtschnitt des ganzen Jahrganges beträgt 2,20. Am Freitag, 28. Juni, ist es so weit: Die Abiturzeugnisse werden nach dem gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Michael (9 Uhr) im Rahmen eines Festakts (ab 10.15 Uhr in der Sporthalle des SKG) überreicht.

Beim Festakt finden zahlreiche weitere Ehrungen statt, die das außergewöhnliche Engagement des Jahrganges anerkennen. So werden unter anderem besondere wissenschaftliche Leistungen mit dem Seminararbeitsaward, besonderer ehrenamtlicher Einsatz mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Und natürlich lässt es sich der Eltern- und Förderverein auch in diesem Jahr nicht nehmen, besonderes musisches, künstlerisches und soziales Engagement durch weitere Preise zu würdigen.

Die Schülerinnen und Schüler des Abitur-Jahrgangs 2024

Die Abiturientinnen und Abiturienten des aktuellen Jahrganges sind: Janik Akman, Krumbach; Maxim Al Sattah, Krumbach; Joel Andersen, Deisenhausen; Julian Baier, Neuburg a.d.Kammel-Wattenweiler; Anna Bihler, Krumbach-Billenhausen; Marius Blank, Krumbach; Jana Brönner, Babenhausen-Unterschönegg; Leonie Büchele, Breitenbrunn; Jonas Bühler, Ebershausen-Waltenberg; Laura Burghard, Breitenthal-Nattenhausen; Pauline Demmer, Aletshausen; Xenia Dengler, Babenhausen; Magdalena Egner, Krumbach; Emil Ehrmann, Krumbach; Markus Eisenbarth, Oberschönegg-Dietershofen; Hannah Epple, Krumbach; Sude Ezeroglu, Krumbach; Lukas Faulhaber, Kettershausen-Gangwalden; Tamara Feldmeier, Ziemetshausen-Bauhofen; Luca Fischer, Babenhausen; Tim Fischer, Neuburg a.d. Kammel-Edelstetten; Emma Fißl, Krumbach; Ella Foitl, Wiesenbach-Oberegg; Noah Franz, Neuburg a.d. Kammel; Jannik Frisch, Krumbach-Edenhausen; Sarah Fritz, Deisenhausen; Lena Frodl, Babenhausen; Linus Gasser, Thannhausen; Matteo Gianfreda, Pfaffenhausen; Antonia Graf, Breitenbrunn; Sebastian Greiner, Neuburg a.d.Kammel-Wattenweiler; Selin Güclü, Krumbach; Lennart Günter, Krumbach; Lotte Härtle, Krumbach; Samantha Haywood, Breitenbrunn-Loppenhausen; Sebastian Höfer, Ziemetshausen-Schönebach; Fabian Hörmann, Breitenbrunn-Loppenhausen; Benedikt Huber, Krumbach; Laura Huber, Krumbach; Sarah Huber, Buch-Obenhausen; Katharina Jäger, Burtenbach; Paul Jenuwein, Breitenthal; Simon Kienle, Wiesenbach-Unterwiesenbach; Lena Klix, Kammeltal-Ried; Mika Kneitinger, Ichenhausen-Hochwang; Eva Köhler, Krumbach; Jule Kolb, Krumbach; Carolin Konrad, Wiesenbach-Oberwiesenbach; Lea Kost, Altenstadt; Maya Kreuzinger, Krumbach-Attenhausen; Timo Kuen, Wiesenbach-Oberegg; Justin Kutz, Krumbach; Felix Lachenmaier, Neuburg a.d. Kammel-Wattenweiler; Amelie Lahmer, Krumbach; Sofia Leichtle, Deisenhausen; Jana Leopold, Kammeltal-Behlingen; Madelaine Lochbrunner, Krumbach-Niederraunau; Paul März, Babenhausen; Johanna Mayr, Wiesenbach-Oberwiesenbach; Jakob Micheler, Krumbach; Anna Miller, Kammeltal-Behlingen; Tim Mittelstädt, Winterrieden; Elena Mohr, Babenhausen; Jannik Müller, Wiesenbach-Oberwiesenbach; Johannes Mutzel, Oberschönegg-Weinried; Robin Nießner, Krumbach; Vincent Oniszczuk, Wiesenbach-Oberwiesenbach; Safiye Özgün, Thannhausen; Jessica Paul, Krumbach; David Pfeiffer, Krumbach; Leni Pfeiffer, Krumbach; Freia Piechot, Ichenhausen; Julian Pohl, Burtenbach; Maxim Pölcher, Babenhausen; Paula Querengässer, Babenhausen; Roman Rausch, Neuburg a.d. Kammel-Wattenweiler; Maximilian Renz, Pfaffenhausen; Jessica Rolle, Wattenweiler-Weiler; Moritz Rothdach, Babenhausen; Simon Rothermel, Krumbach-Attenhausen; Selina Saltik, Thannhausen; Elena Schiefele, Krumbach-Attenhausen;Lara Schorer, Ebershausen-Waltenberg; Clara Schwarzmann, Krumbach; Giulia Seifert, Krumbach; Janai Sergienko, Roggenburg- Ingstetten; Michelle Splitt, Münsterhausen; Lukas Steck, Deisenhausen; Enya Stegmann, Breitenbrunn-Bedernau; Chiara Strauß, Kammeltal-Behlingen; Matthia Strobel, Krumbach; Lara Stuhlmüller, Krumbach-Edenhausen; Konstantin Szantho von Radnoth, Ziemetshausen; Sophia Vogel, Babenhausen-Klosterbeuren; Noah Volk, Krumbach; Linda Wohlfart, Breitenbrunn; Jakob Würtele, Deisenhausen-Unterbleichen; Berkan Yildirim, Krumbach-Niederraunau. (AZ)

