Exzellente Abiturergebnisse am SKG

Am kommenden Freitag, 27. Juni, werden am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach die Abiturzeugnisse nach dem gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Michael (9 Uhr) im Rahmen eines Festakts (ab 10.15 Uhr in der Sporthalle des SKG) überreicht. Beim Festakt finden zahlreiche weitere Ehrungen statt, die das außergewöhnliche Engagement des Jahrgangs anerkennen.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des aktuellen Jahrgangs sind: Lillyana Albrecht, Niederrieden; Lukas Andraschko, Breitenthal; Mia Bachmann, Babenhausen; Laura Baltzer, Ichenhausen – Oxenbronn; Robin Bänecke, Memmingen; Berenike Beisel, Krumbach; Ilayda Binbir, Krumbach; Sarah Bock, Babenhausen; Susanna Böck, Babenhausen; Sophie Braun, Waldstetten; David Bucher, Ichenhausen – Oxenbronn; Pia Burkhard, Ebershausen; Anita Bytyçi, Babenhausen; Leon Dietrich, Krumbach; Tabea Dippel, Krumbach; Lorena Eberhardinger, Krumbach; Selina Ebner, Waldstetten; Max Fahrenschon, Ichenhausen – Rieden; Felix Flügel, Krumbach; Delylah Gasteiger, Kettershausen; Johannes Hafner, Deisenhausen; Haoran He, Krumbach; Yiran He, Krumbach; Korbinian Hegenbart, Krumbach; David Holdenrieder, Ziemetshausen – Vorderschellenbach; Aileen Holzmann, Kirchhaslach; Aaron Horn, Kettershausen – Bebenhausen; Anna Hösle, Neuburg a.d. Kammel - Langenhaslach; Marius Huber-Denzel, Krumbach; Johanna Hupfer, Kettershausen – Mohrenhausen; Marco Jansen, Babenhausen; Robert Katzenschwanz, Krumbach; Tim Keller, Ebershausen; Anna Kiechle, Babenhausen; Aljano Kremm, Aletshausen; Silvan Lorenz, Krumbach - Niederraunau; Luca Lübeck, Krumbach – Billenhausen; Fabian Lutz, Breitenbrunn – Bedernau; Maximilian Mayer, Waldstetten; Maximilian Mayer, Krumbach; Pauline Mayer, Kettershausen; Victoria Meichelböck, Deisenhausen – Oberbleichen; Diana Miroci, Pfaffenhausen; Patrick Möschl, Ziemetshausen – Hinterschellenbach; Simon Möst, Kettershausen – Mohrenhausen; Ines Müller, Krumbach; Davina Niederhofer, Krumbach – Niederraunau; Ameliya Osmanova, Jettingen-Scheppach; Emely Perzl, Neuburg a.d. Kammel; Emilia Pfeiffer; Krumbach, Lena Rittler, Ebershausen – Seifertshofen; Michelle Rolf, Krumbach – Niederraunau; Tuğçe Şahin, Günzburg; Klara Sauerwein, Babenhausen; Ronja Sauerwein, Krumbach; Fabian Sauter, Thannhausen; Maria Schanda, Krumbach; Simon Sladeck, Günzburg; Katrina Stählin, Krumbach; Andreas Stengelberger, Waldstetten; Oliver Szata, Kettershausen; Polyxeni Tsechilidou, Krumbach; Julius Tullmyn, Kammeltal – Ettenbeuren; Eileen Waigel, Krumbach – Billenhausen; Jakob Watson, Burtenbach; Ardilla Weiß, Krumbach; Luisa Wenninger, Deisenhausen - Oberbleichen. (AZ)

