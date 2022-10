Fahranfänger fährt in Krumbach einen kleinen Baum um

Ein Fahranfänger ist in Krumbach mit dem Auto unterwegs. Dass er schnell fährt, wird ihm zum Verhängnis.

Am Montagabend hat ein Fahranfänger in der Talstraße in Krumbach einen Autounfall gebaut. Er kam aus Waltenhausen und fuhr über eine Fahrbahnerhöhung, weil er zu schnell war verlor er die Kontrolle über das Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegen- kommende Autofahrerin konnte gerade noch rechtzeitig bremsen und somit einen Zusammenstoß verhindern. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug des jungen Mannes ins Schleudern. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Gebüsch stehen, bevor es noch einen kleinen Baum umriss. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ungefähr 5000 Euro. (AZ)