Fahranfängerin hat Joint geraucht und fliegt bei Kontrolle auf

Eine 18-Jährige, die unter Drogen Auto fährt, muss in Krumbach mit zur Blutentnahme und darf erst einmal nicht mehr ans Steuer. Wo die Polizei sie kontrollierte.

Von der Polizei erwischt worden bei einer Fahrt unter Drogeneinfluss ist eine junge Frau am späten Freitagabend in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, wurde die 18-jährige Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Lupinenweg an gehalten. Die Beamten stellten bei ihr drogentypische Auffälligkeiten fest. Im Laufe der Kontrolle gab die Fahrerin auch zu, wenige Stunden zuvor einen Joint geraucht zu haben. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme veranlasst und laut Polizei eine "befristete Fahrtuntersagung" ausgesprochen. (AZ)