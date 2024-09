18-Jährige fährt haltendem Auto in Niederraunau ins Heck

Am Dienstagnachmittag kam es in der Krumbacher Straße im Krumbacher Stadtteil Niederraunau zu einem Auffahrunfall, schreibt die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Nachdem zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt anhielt und auch das nachfolgende Fahrzeug angehalten hatte, übersah die Lenkerin eines dritten Wagens den Anhaltevorgang. Sie fuhr auf das mittlere Fahrzeug auf. Die 18-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)

