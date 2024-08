Fahrerflucht in Krumbach: Weißer BMW auf Parkplatz beschädigt

Am Mittwoch um 12.10 Uhr hat ein Fahrzeughalter seinen weißen BMW X3 in Krumbach auf einem Verbrauchermarktparkplatz in der Brühlstraße geparkt. Als er laut Polizeibericht gegen 12.30 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen entlang der linken Fahrzeugseite in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro fest. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ).

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BMW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrerflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis