Fahrerflucht: Parkendes Fahrzeug in Krumbach beschädigt

Ein Unbekannter fährt auf einem Supermarktparkplatz in Krumbach mit seinem Wagen in ein anderes Auto und begeht Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch hat sich zwischen 11.15 und 13 Uhr in Krumbach ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Pkw und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Unfall ereignete sich auf dem Supermarktparkplatz in der Michael-Faist-Straße. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)