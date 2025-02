Fahrradfahrer wird von Auto angefahren

In Krumbach ist am Freitag ein Radfahrer angefahren worden. Laut Polizei bog gegen 19.15 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer in die Lichtensteinstraße ein. Hierbei übersah er den 43-jährigen Fahrradfahrer, der sich auf dem Radfahrstreifen der Lichtensteinstraße befand. Es kam zur Kollision der beiden, verletzt wurde jedoch niemand. Lediglich das Fahrrad war anschließend nicht mehr fahrbereit. Ein geschätzter Sachschaden von 250 Euro wurde verursacht. (AZ)

