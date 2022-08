Fahrzeug stößt nachts gegen zwei Verkehrszeichen in Krumbach

Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich nachts ein Fahrzeuglenker, der zwei Verkehrszeichen in der Krumbacher Bahnhofstraße angefahren und verbogen hat. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Zeit von etwa 19 Uhr bis 8 Uhr zwei Verkehrszeichen in der Bahnhofstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Durch vermutlich zu geringen Seitenabstand beim Vorbeifahren, so die Polizei, wurden sie verbogen, wodurch der Stadt Krumbach in etwa ein Sachschaden von 2500 Euro entstand. Nun wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen unbekannt durch die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08282/9050 an die Polizeiinspektion Krumbach zu wenden. (AZ)