Fake-Polizeibeamte und Fake-Staatsanwalt kommen in Krumbach nicht weit

Mal wieder haben es Telefonbetrüger in Krumbach versucht: Doch die Bürgerinnen und Bürger scheinen informiert gewesen zu sein und erkannten den Betrug.

Am Dienstag ist es im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach zu mehreren Betrugsversuchen durch falsche Amtsträger gekommen. In zwei Fällen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus, in einem anderen Fall als Staatsanwalt. Zum Glück wurden alle Fälle rechtzeitig als Betrug erkannt und es kam somit zu keinem Sachschaden. Die Polizei Krumbach weist nochmals daraufhin, dass solche Anrufe genau geprüft werden sollten: "Melden Sie sich bitte bei ihrer Polizeiinspektion oder bei engen Angehörigen und übergeben sie kein Geld an unbekannte Personen." (AZ)