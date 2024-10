Familiengeschichte der Oettingers: Von Hoffnung bis zur Tragödie

Groß war das Interesse bei den Teilnehmern der Friedhofsführung des Heimatvereins, mehr über die über 120 Jahre dauernde Familiengeschichte der Oettingers zu erfahren, die 1834 mit der Verheiratung Esther Becks aus der Hohlstraße 5 in Hürben mit Isak Hirsch Oettinger aus Ederheim begann. Von ihren zwölf Kindern erlebten vier das Erwachsenenalter, zwei Söhne mit ihrer Familie prägten die Ortsgeschichte Hürbens und Krumbachs.

Samuel Oettinger erhielt 1908 eine seltene Auszeichnung für Kommunalpolitiker für seine insgesamt 27-jährige Tätigkeit als Gemeindebevollmächtigter in Hürben und Stadtrat in Krumbach. Von seinen zehn Kindern wurden zwei erwachsen, darunter Julius Oettinger, verheiratet mit Dora Guggenheimer, der in seine Fußstapfen trat und Stadtrat bis 1933 wurde, als die Nationalsozialisten Juden aus dieser Funktion entfernten. Er war ein angesehener Geschäftsmann, der mit hochwertigen Stoffen in seinem Geschäftshaus Heinrich-Sinz-Str.11 (heute „Ludwig“) handelte und in einem repräsentativen Haus in der Karl-Mantel-Strasse 48 wohnte.

Samuel Oettinger: Ein Leben für die Politik in Hürben

Er verstand im Laufe der nächsten Jahre schnell, dass sein einzig überlebender Sohn Fritz hier keine Perspektive mehr hatte und betrieb seine Emigration, verhalf auch anderen Verwandten mit seinen Kontakten in die Schweiz, unter anderem Hugo Höchstädter, zur Ausreise. Er selbst emigrierte mit seiner Frau 1938 nach New York. 1939 forderte der Landrat vom Bürgermeister Krumbachs ein Dossier über Julius Oettinger an mit dem Betreff „Aberkennung der deutschen Reichsangehörigkeit des Juden Julius Oettinger und dessen Ehefrau“. Nachgefragt wurden Lebenslauf, politische Betätigung, Vermögen und Anzahl der Kinder. Als er 1938 mit 57 Jahren, wo andere die Früchte ihrer Arbeit genießen können, Krumbach verlassen musste, hatte er im Gepäck ein Foto, das sein Wohnhaus zeigt. Noch nach 1945, als ihm die Gräueltaten der Nationalsozialisten bekannt waren, beauftragte er einen Künstler, nach diesem Foto ein Ölgemälde zu malen. Sein Sohn Fritz erinnerte sich daran und überließ das Foto davon Herbert Auer für seine Sammlung. Unfassbar, dass eine so große innere Verbundenheit bestehen kann trotz Ausgrenzung, Ablehnung und Ehrabschneidung.

Das Erbe der Familie Oettinger: Erinnerung und Gedenken

Der zweite Sohn Isak Hirschs ist Salomon Oettinger, der in Hürben im elterlichen Haus verwurzelt war, bis zu ihrem Tod mit Hilda Weil, dann mit Dolce Ullmann verheiratet. Aus diesen beiden Verbindungen gingen 15 Kinder hervor, von denen elf das Erwachsenenalter erreichten. Das im Ort bedeutende Gemischtwarengeschäft, das der Älteste, Isaak, erhielt, führte er nach seiner Heirat mit Sidonia Gärtner zusammen mit seiner Schwester Gisella und deren Mann Jakob Klopfer. Auch sie wie ihre Geschwister traf die Entrechtung und wirtschaftliche Ausschaltung hart. Fünf der Kinder Salomons konnten emigrieren, darunter auch das Ehepaar Klopfer, fünf wurden von Krumbach oder von anderen Städten aus deportiert und ermordet, die Tochter Clara beging vor der Deportation Suizid. Besonders dramatisch war die Situation für die Kinder Isaaks, Max und Johanna. Kinder und Jugendliche hatten, wenn die Eltern keine Genehmigung zur Ausreise bekamen, nur über jüdische Dachverbände die Möglichkeit, innerhalb von Kontingenten in Ausland zu gelangen. Isaak und Sidonia hofften darauf! Umsonst – sie wurden mit ihren Eltern und ihrem Onkel Alfred nach Piaski deportiert und ums Leben gebracht. So endete eine Familiengeschichte Oettinger mit Urgroßeltern, Großeltern, Eltern und Kindern in Hürben.

Nicht ganz. Isaaks Halbbruder Karl überlebte Theresienstadt und kam 1945 in sein Elternhaus in der Hohlstraße zurück, das ja von 1938/39 als Judenhaus von der Stadt angewiesen und genutzt wurde. Er hielt sich hier einige Jahre auf, wurde Zeuge im Spruchkammerverfahren, stellte Kontakt mit Emigrierten her und half auf diese Weise, dass Entrechtung und unmenschliches Verhalten dokumentiert, aber auch einzelne Handlungen von Unterstützung und Freundlichkeit festgehalten wurden. Dass er später selbst emigrierte, verwundert nicht. Das Stammhaus dieser Familie steht nicht mehr, es wurde 2022 abgerissen, nur noch 14 Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof erinnern an drei Generationen Leben und Sterben der Familie Oettinger in Hürben. (AZ)