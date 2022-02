Krumbach

vor 44 Min.

Fasching in Krumbach: Von Senioren auf der Reeperbahn und Ausflügen ins All

Plus Vor 70 Jahren fand im Krumbacher Stadtsaal der erste Ball der "Flurer" statt. Wie damals in Krumbach und Umgebung Fasching gefeiert wurde.

Von Klemens Funk

70 Jahre ist es her, dass im damals völlig ausverkauften Krumbacher Stadtsaal der erste Faschingsball der "Flurer" gefeiert wurde. Der Ball der Mitarbeiter des damals neu in Krumbach installierten Flurbereinigungsamtes stand unter dem Motto "flu(o)reszierende Nächte". Dekoration und Einlagen von damals sind nach wie vor unvergessen: schöne Erinnerungen in der diesjährigen Faschingszeit, in der Corona-bedingt wieder die meisten Großveranstaltungen ausfallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen