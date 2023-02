Krumbach

Fasching: Wie die Tracht auf den Kostümball kam

Das Kalenderblatt vom Januar 1810 zeigt maskierte Paare auf einem Faschingsball: (von links) ein Paar in Gebirgstracht, eines in türkischer Verkleidung und ein drittes in Renaissancekostümen

Plus In der Trachtenkultur-Beratung in Krumbach gibt es mit Blick auf den Fasching bemerkenswerte Einblicke. Bestandteile von älteren Trachten wurden in Kostüme eingearbeitet.

Von Klemens Funk Artikel anhören Shape

Das größte Trachtenfestival unserer Tage sind nicht mehr die Faschingsbälle, sondern unumstritten ist es inzwischen das Oktoberfest: Schon bei der Anreise in Bussen und Zügen, an den Haltestationen und sogar am Flughafen sind die Pilger, die es alljährlich zur Theresienwiese zieht, durch ihr Outfit erkennbar. Je mehr man sich an diesen Tagen Ende September dem Kultort Wiesn nähert, umso deutlicher überwiegen mit Trachten „maskierte“ Fußgänger. Die Tracht scheint ein Lebensgefühl zu vermitteln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

