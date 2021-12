Krumbach

vor 47 Min.

Fast hundert Bauanträge für neue Wohnungen in Krumbach

Plus Um neuen Wohnraum zu schaffen, gibt es verschiedene Projekte in Krumbach. Was alles im Bauausschuss des Stadtrats besprochen wurde.

Von Heinrich Lindenmayr

Bauanträge für 98 Wohnungen standen auf der Tagesordnung in der Novembersitzung des Bauausschusses. Bürgermeister Hubert Fischer zeigte sich erfreut über dieses Volumen. In früheren Jahren wären so viele Anträge allenfalls über das ganze Jahr verteilt bei der Stadtverwaltung eingegangen. Die Fülle der Anträge stimme ihn zuversichtlich, dass es auch künftig genügend bezahlbaren Wohnraum in der Stadt geben werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen