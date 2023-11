Krumbach

17:45 Uhr

Fehlerhafter Zebrastreifen in Krumbach wurde abgerissen

Baustelle Zebrastreifen am SB Maier Der Zebrastreifen am SB Maier in Krumbach wird herausgerissen und neu gesetzt, da die breite der Streifen nicht den Vorgaben entsprachen.

Plus Der falsche neue Zebrastreifen am Krumbacher Marktplatz wurde am Donnerstag mit neuer Asphaltdecke versehen. Er hatte sich als nicht normgerecht erwiesen.

Von Annegret Döring

Gesperrt worden ist am Donnerstag noch einmal die Straße am Marktplatz in Krumbach für Bauarbeiten. Monatelang war die Straße dort wegen Sanierungsarbeiten an der Krumbächle-Brücke auf Höhe des Geschäfts SB-Mayer gesperrt gewesen. Eigentlich war schon länger wieder alles für den Verkehr freigegeben.

Allerdings hatte sich ein dort installierter Zebrastreifen als nicht normgerecht erwiesen. Eine Richtlinie für Fußgängerüberwege schreibt eine Streifenbreite von 50 Zentimetern vor. Das Bauwerk wies aber nur eine Streifenbreite von 39 Zentimetern auf. Nun musste alles noch einmal herausgerissen und neu gemacht werden. Statt Pflaster wurde eine Asphaltdecke eingebaut. Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch die Streifen in reflektierender Farbe aufgemalt. Der falsch gebaute Zebrastreifen ging laut Bürgermeister Fischer auf einen Planungsfehler zurück. Die Erneuerung muss nicht von der Stadt Krumbach bezahlt werden.

