Feierlaune ungetrübt: Brauhaus Musikanten begeistern im Krumbacher Festzelt

Die „Brauhaus Musikanten“ brachten zünftige Stimmung ins Krumbacher Festzelt. Dort ging es am Mittwochabend hoch her bei der zünftigen Blasmusik, die die Musiker boten. Die Besucher schunkelten und klatschten zu bekannten böhmisch-mährischen Melodien mit. Natürlich waren viele Gäste im feschen Dirndl und Tracht erschienen. Im altersgemischten Publikum waren viele ältere Besucher, die die Stimmung im Festzelt so richtig genossen. Mit viel Spaß und Geselligkeit wurde bis spät am Abend gefeiert. Auch von einem Gewitter ließen sich die Gäste nicht vom Feiern abhalten. Foto: Elisabeth Schmid

Elisabeth Schmid