Feierliche Amtseinführung des neuen SKG-Schulleiters Jochen Schwarzmann

In einer Feierstunde wurde Oberstudiendirektor Jochen Schwarzmann als neuer Schulleiter des Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) Krumbach eingeführt. Im Rahmen einer Lehrerkonferenz fanden sich Ehrengäste und die Mitglieder der Schulfamilie ein, um die Amtseinführung zu begehen. Jochen Schwarzmann begrüßte zunächst und hob den guten Kontakt in die Region und die Stadt hervor, bei dem das SKG in ein großes Einzugsgebiet für eine Schülerschaft von 840 Schülerinnen und Schülern wirkt. Zugleich erläuterte er das sehr gute Miteinander an der Schule, an der er bereits zwölf Jahre als Stellvertreter tätig war, bevor er Schulleiter in Lauingen wurde.

Anschließend betonte der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Schwaben, Christoph Henzler, in seiner Amtseinführung, dass eine gute Schule immer durch das Zusammenwirken und gemeinsame Arbeiten der Schulfamilie unter einer guten Leitung entstehe, vergleichbar – passend zur musikalischen Tätigkeit des neuen Schulleiters – einem harmonischen Zusammenklang eines gut gestimmten Orchesters.

Henzler, der früher ebenfalls lange Jahre am SKG als Stellvertreter tätig war, freute sich über das Wiedersehen seiner Wirkungsstätte. Landrat Hans Reichhart, der für den Landkreis Günzburg als dem Sachaufwandsträger sprach, erklärte, dass Schwarzmann ein gutes Timing besitze, weil er sich beim SKG auf mehrere kommende Einweihungen freuen dürfe: Zum einen die bald sanierte Schwimmhalle der Schule und die Einweihung des komplett generalsanierten Gymnasiums, beides im Jahre 2026. Reichhart betonte das gute Zusammenwirken von Landkreis und Gymnasium, das bereits über viele Jahre zu einer hervorragenden Ausstattung führte. (AZ)

