Feierliche Aufnahme neuer Ministranten in der Pfarrei St. Michael

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Michael zu Krumbach wurden kürzlich sechs Kinder und Jugendliche in den Kreis der dortigen Ministranten aufgenommen. Dabei erhielten die neuen Ministranten von Zelebrant Pater Thomas (ganz links im Bild) unter anderem eine geweihte Plakette, die sie immer an diesen besonderen Tag erinnern soll. Der Altardienst wurde zudem als wertvoller Beitrag und sichtbarer Ausdruck der Bereitschaft, Gott und der Gemeinde dienen zu wollen, gewürdigt. Ferner verabschiedete man zwei langjährige Ministranten. (AZ)

