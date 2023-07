Krumbach

12:00 Uhr

Feierlicher Abschied am Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach

Plus Für herausragende Leistungen und besonderes Engagement gibt es auf der Feier in der Krumbacher Sporthalle Auszeichnungen für Abiturientinnen und Abiturienten.

Von Dr. Edith Burkhart-Funk

Die Sporthalle war gut gefüllt, als am Freitag die 97 Absolventinnen und Absolventen des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach im Beisein vieler Familienangehöriger feierlich ihre Zeugnisse überreicht bekamen. In seiner Ansprache beglückwünschte Schulleiter Norbert Rehfuß sie zu einem Gesamtnotenschnitt, der insgesamt um ein Zehntel besser als der bayerische Landesschnitt ist. Rehfuß bedankte sich bei Kollegium, Sekretärinnen und Hausmeistern sowie bei den Eltern für ihre Begleitung, die nicht nur darin bestand, „Brotzeitboxen mit Leckereien zu füllen“.

Die Rede war durchzogen von einem feinsinnigen Humor, im Unterton aber getragen von einem zwiespältigen Gefühl: einerseits war da die Freude über das Erreichte, andererseits die Sorge um die Zukunft seiner Schützlinge, denn aus der Obhut elterlicher und schulischer Fürsorge in die Selbstständigkeit entlassen, eröffnen sich ihnen nicht nur unendlich viele Möglichkeiten der Lebensgestaltung, es lauern auch ebenso viele „Stolperfallen“. So nutzte Rehfuß seine Rede zu einer letzten „Erziehungsdusche“ und ergriff „diese letzte Chance, seine Nochschüler zu pädagogisieren“.

