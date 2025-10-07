Vom Markt zur Stadt – Krumbachs großer Schritt vor 130 Jahren

Wenn die Krumbacher heute durch ihre Straßen gehen, vorbei am Rathaus, den Kirchen, den Gasthäusern und Geschäften, dann ahnen wohl nur wenige, dass ihre Heimatstadt vor genau 130 Jahren einen entscheidenden Schritt in ihrer Geschichte gemacht hat. Am 10. Juni 1895 wurde der bis dahin als Markt geführte Ort offiziell zur Stadt erhoben – mit Tinte, Siegel und dem Namen des bayerischen Prinzregenten Luitpold.
Krumbach
