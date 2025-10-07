Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Krumbach feierte vor 130 Jahren seine Stadterhebung: Über Geschichte, Fortschritt und Tradition

Krumbach

Vom Markt zur Stadt – Krumbachs großer Schritt vor 130 Jahren

Mit einem Federstrich des Prinzregenten begann 1895 für Krumbach ein neues Kapitel, das die damals kleine Marktgemeinde ins Rampenlicht Schwabens stellte.
Von Oliver Wolff
    • |
    • |
    • |
    Mit der Unterschrift von Prinzregent Luitpold: Das Bild zeigt die Urkunde zur Krumbacher Stadterhebung im Juni 1895.
    Mit der Unterschrift von Prinzregent Luitpold: Das Bild zeigt die Urkunde zur Krumbacher Stadterhebung im Juni 1895. Foto: Stadtarchiv Krumbach

    Wenn die Krumbacher heute durch ihre Straßen gehen, vorbei am Rathaus, den Kirchen, den Gasthäusern und Geschäften, dann ahnen wohl nur wenige, dass ihre Heimatstadt vor genau 130 Jahren einen entscheidenden Schritt in ihrer Geschichte gemacht hat. Am 10. Juni 1895 wurde der bis dahin als Markt geführte Ort offiziell zur Stadt erhoben – mit Tinte, Siegel und dem Namen des bayerischen Prinzregenten Luitpold.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden